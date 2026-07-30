Comprarán 70 toneladas de café a pequeños productores

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CIUDAD DE MÉXICO.- Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, anunció que dependencias y entidades del gobierno federal comprará entre 2026 y 2027 cerca de 70 toneladas de café a cooperativas y pequeños productos para que sean consumidas en oficinas federales.

En la sede de la secretaría y acompañada de representantes de las cooperativas participantes, Raquel Buenrostro afirmó que esta compra marca el inicio de una nueva etapa en las compras sostenibles dentro del gobierno federal y en las cuales se busca "hacerlas cada vez más democráticas, transparentes y con mayor valor social".

Informó que la proyección para el próximo año es incorporar a más dependencias y entidades del gobierno federal, integrar a más organismos del sector social, e incrementar volumen de compra.

"Gracias a este Acuerdo Marco habrá cooperativas que se fortalezcan, comunidades que encuentren nuevas oportunidades de desarrollo, mujeres y hombres productores que reciban un pago justo por su trabajo y familias que puedan mejorar sus condiciones de vida.

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"Se trata de mejorar las condiciones de los productores y que esta venta también les ayude a tener mayores ingresos".