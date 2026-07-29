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Respalda BM desarrollo del Plan México

Por El Universal

Julio 29, 2026 03:00 a.m.
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Respalda BM desarrollo del Plan México
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      CIUDAD DE MÉXICO.- El Banco Mundial (BM) ratificó su compromiso de respaldar el desarrollo del país para lo cual trabajará en alineación directa con el Plan México, dijo el presidente del grupo, Ajay Banga.

      En su primera visita a México se dio a conocer que para ello se reunirá con empresarios, funcionarios y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

      Informó además que se está preparando un nuevo marco de alianza con el país, con el fin de que se puedan traducir en inversiones y resultados.

      Explicó que, por medio de dicho marco, se desplegará todo ese conjunto de herramientas en las áreas que más interesan para la creación de empleos y crecimiento inclusivo, energía, infraestructura, capital humano, industrias competitivas, y cadenas de valor más sólidas.

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      En ese contexto, Banga visitó Grupo Naturasol, una empresa en el Estado de México que hace más de cuatro años recibió un financiamiento a través de la Corporación Financiera Internacional por 30 millones de dólares.

      Destacó que es un ejemplo de lo que hacen por medio de AgriConnect en Acción en apoyo al sector privado y que sirvió a la empresa familiar para financiar nuevas líneas de producción para los negocios de papa y maíz.

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