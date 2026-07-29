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Crecen 14% utilidades de Santander en México

La cartera de crédito creció 7.7%, alcanzando más de un billón de pesos, consolidando su posición en el mercado

Por El Universal

Julio 29, 2026 02:09 p.m.
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Crecen 14% utilidades de Santander en México
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      Santander México reportó una utilidad neta de 18 mil 351 millones de pesos durante el primer semestre de 2026, un incremento anual de 14.2%, impulsada por mayores ingresos recurrentes, menores egresos de operación y una gestión disciplinada de gastos, informó la institución financiera.

      Santander México supera billón de pesos en cartera de crédito

      Al presentar sus resultados al cierre de junio, el banco de origen español también dio a conocer que su cartera de crédito alcanzó un billón 3 mil 396 millones de pesos, un crecimiento de 7.7% respecto al mismo periodo del año anterior, con lo que se convirtió en la tercera institución en México en superar ese nivel, junto con BBVA y Banorte.

      El director general de Santander México, Felipe García Ascencio, afirmó que alcanzar una cartera superior al billón de pesos refleja la estrategia del banco para impulsar el desarrollo económico del país.

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      Provisiones y resultados trimestrales de Santander México

      Al interior de la cartera, el crédito a personas físicas, que incluye tarjetas, financiamiento automotriz e hipotecas, aumentó 7.5 por ciento anual, mientras que el crédito comercial avanzó 7.8 por ciento. Al cierre del semestre, Santander reportó una base de 22.2 millones de clientes.

      Pese al crecimiento acumulado del semestre, el banco registró una utilidad de ocho mil 400 millones de pesos entre abril y junio, una disminución de 3% frente al mismo periodo de 2025.

      Santander explicó que el resultado trimestral reflejó el incremento en las provisiones para riesgos crediticios, mayores egresos de operación y un aumento en el pago de impuestos.

      En ese sentido, las reservas preventivas para riesgos crediticios ascendieron a siete mil 806 millones de pesos al cierre de junio, un monto 42.1% superior al registrado un año antes.

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