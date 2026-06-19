Concluye 2da. ronda bilateral sobre T-MEC

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Ciudad de México.- México y Estados Unidos concluyeron la segunda ronda formal de negociaciones bilaterales rumbo a la revisión del T-MEC, que se llevará a cabo a partir del 1 de julio próximo.

Tras reunirse en Washington con el representante comercial de la Unión Americana, Jamieson Greer, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que en este encuentro —del 15 al 17 de junio— los equipos técnicos abordaron temas "muy relevantes" como reglas de origen, seguridad económica, agricultura e industria automotriz, entre otros que son parte del tratado.

"Las negociaciones se centraron en garantizar que el acuerdo beneficie a las economías de México y Estados Unidos, y que los beneficios del mismo recaigan principalmente en las partes firmantes", expusieron los dos gobiernos en un comunicado conjunto. Asimismo, "acordaron apoyar el establecimiento de un comité para revisar la implementación del Capítulo 12 (Anexos Sectoriales) del TMEC, con el objetivo de mejorar la compatibilidad regulatoria".

Ebrard dijo que "México presentó sus puntos de vista, también sus propuestas, y tendrán que ser analizadas ahora por nuestra contraparte".

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El diálogo bilateral seguirá el próximo 20 de julio en la Ciudad de México, en lo que será la tercera ronda formal entre estadounidenses y mexicanos para "discutir textos y contenidos mucho más detallados de lo que hemos venido conversando".

La semana pasada, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, dijo que se espera tener "acuerdos bilaterales entre Canadá y Estados Unidos, y entre Estados Unidos y México, en cierto modo adyacentes al marco trilateral, si esos acuerdos resuelven los asuntos que los tres países intentan resolver". Ebrard añadió que para revisar el T-MEC se reunirá de manera virtual con Greer y con el ministro canadiense de Comercio, Dominic LeBlanc, para cumplir con lo que dicta el acuerdo respecto a su revisión al sexto año de haber entrado en vigor. "Hay diversas alternativas previstas" para el T-MEC, porque "se puede extender automáticamente 16 años o puede mantenerse por 10 años más con revisiones periódicas", recordó.

En esa reunión, los tres ministros definirán el camino a seguir, basados en las dos opciones que considera el artículo 34.7, siendo la primera que, para mantener el acuerdo otros 16 años, cada país debió enviar a sus contrapartes el 1 de junio pasado una carta mostrando su interés.