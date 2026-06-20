logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRAN LOGROS

Fotogalería

CELEBRAN LOGROS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Condusef recomienda registrar línea telefónica

Por El Universal

Junio 20, 2026 03:00 a.m.
A
Condusef recomienda registrar línea telefónica
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- El presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Óscar Rosado, recomendó a los usuarios registrar sus líneas telefónicas cuanto antes para evitar complicaciones en el uso de aplicaciones de banca móvil y otros servicios financieros que dependen del teléfono celular como mecanismo de autenticación.

      El funcionario señaló que la obligación de registrar las líneas telefónicas está establecida en la ley y reconoció que la medida escapa a las atribuciones de la Condusef. Sin embargo, consideró que los ciudadanos deberían valorar cumplir con el trámite, debido a que el teléfono celular se ha convertido en la nueva herramienta para realizar operaciones financieras.

      Rosado advirtió que las instituciones bancarias, las sociedades financieras populares (Sofipos) y otros intermediarios podrían enfrentar problemas en servicios relacionados con telefonía en sus aplicaciones y que no hayan realizado el registro de su línea, por lo que insistió en no esperar hasta el último momento para cumplir con el requisito previsto en la legislación.

      El presidente de la Condusef dijo desconocer si las autoridades ampliarán el plazo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        BMV pierde 0.06% y Dow Jones gana 0.14%
        BMV pierde 0.06% y Dow Jones gana 0.14%

        BMV pierde 0.06% y Dow Jones gana 0.14%

        SLP

        EFE

        Concluye 2da. ronda bilateral sobre T-MEC
        Concluye 2da. ronda bilateral sobre T-MEC

        Concluye 2da. ronda bilateral sobre T-MEC

        SLP

        El Universal

        Abordan temas como reglas de origen, seguridad económica, agricultura e industria automotriz

        BBVA baja a 1.2% previsión del PIB
        BBVA baja a 1.2% previsión del PIB

        BBVA baja a 1.2% previsión del PIB

        SLP

        El Universal

        Alerta menor dinamismo del consumo e inversión

        Caen los precios de la gasolina en EEUU
        Caen los precios de la gasolina en EEUU

        Caen los precios de la gasolina en EEUU

        SLP

        AP