Consumo privado avanza apenas 0.1% en septiembre y octubre, según estimación oportuna del Inegi

La desaceleración ocurre pese a menor presión inflacionaria; el indicador oportuno anticipa un repunte anual de hasta 2.2%.

Por El Universal

Noviembre 14, 2025 08:07 a.m.
A
Consumo privado avanza apenas 0.1% en septiembre y octubre, según estimación oportuna del Inegi

El consumo privado en el mercado interno, uno de los principales motores de la economía mexicana, registró un ligero avance durante septiembre y octubre pasados, estimó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los resultados del Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP) que se publican como estadística experimental, permiten contar con estimaciones preliminares sobre la evolución del Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI), con base en cifras ajustadas por estacionalidad.

Para octubre del presente año, el indicador oportuno estimó que el consumo privado en el mercado interno registró un ligero avance mensual de 0.1%, luego de un crecimiento de 0.1% previsto para septiembre.

El comportamiento del consumo en octubre pasado se dio en un contexto donde la inflación anual frenó su tendencia al alza.

Para el noveno mes de 2025, el IOCP previó un crecimiento de 1.3% del consumo privado en el mercado interno, mientras que para el décimo mes estima un incremento de 2.2%.

Mientras que el indicador de consumo privado se da a conocer aproximadamente nueve semanas después de terminado el mes de referencia, el oportuno ofrece una primera estimación apenas dos semanas después de terminado el mes referencia y una segunda estimación, en general más precisa, seis semanas después del cierre del mes de referencia, explicó el Inegi.

