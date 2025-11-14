Bolsa Mexicana de Valores pierde 1.05%

Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este jueves un 1,05 %, porcentaje que llevó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a bajar a 62.529,44 unidades, en línea con los mercados en el mundo que sufrieron severos retrocesos.

Al interior del mercado mexicano, resaltaron las pérdidas de las emisoras: Qualitas (-4,3 %), Bimbo (-2,32 %), Inbursa (-2,27 %), Bolsa Mexicana de Valores (-2,24 %) y Megacable (-2 %).

El director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, señaló que con el movimiento de este jueves, el IPC registra un rendimiento del -0,45 %, en lo que va de noviembre, y del 26,29 %, en lo que va de 2025.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,05 % frente al dólar, al cotizar en 18,32 unidades por billete verde, luego de ubicarse en 18,31 en la jornada anterior.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por su parte, Wall Street cerró este jueves su peor sesión en un mes, arrastrado por las dudas sobre la continuidad de las bajadas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal pese a concluir el cierre del Gobierno de EE.UU. más largo de la historia.

Según datos al cierre de la sesión, el Nasdaq perdió un 2,29 % y se vio perjudicado por el descenso en el sector tecnológico, mientras que el Dow Jones bajó un 1,65 % con un retroceso notable de Disney (-7,8 %).