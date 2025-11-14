logo pulso
Jornalero, atacado por enjambre de abejas

Le provocaron severas lesiones; fue trasladado al Centro de Salud

Por Carmen Hernández

Noviembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
San Ciro de Acosta.- Jornalero fue atacado por un enjambre de abejas en el Potrero, por lo que fue trasladado a recibir atención médica al Centro de Salud debido a las lesiones que le provocaron los insectos.  

Los sucesos se suscitaron en Potrero, atrás de una gasolinera cuando Darío, de 97 años de edad, realizaba labores agrícolas, de pronto fue atacado por un enjambre de abejas ocasionándole severas lesiones.  

Vecinos que se percataron de los hechos, solicitaron el apoyo de las corporaciones de emergencia, al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil y Seguridad Pública Municipal, encabezada por el comandante Zimry Hernández. 

Mientras esperaban la llegada de las corporaciones de auxilio, los vecinos le habían colocado una manta al adulto, quien quedó inmóvil en el piso.  Fue trasladado de inmediato a recibir atención médica al Centro de Salud, donde quedó en observación por algunas horas.

