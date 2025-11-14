“Tope a las comisiones impulsará el efectivo”

Ciudad de México.- La propuesta del Banco de México (Banxico) y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para topar las comisiones en cobros con tarjetas bancarias, con el fin de promover el uso de esos instrumentos, ha generado inconformidad en el sector financiero.

En su defensa, los grupos financieros argumentan que se trata de un control de precios con efectos contraproducentes y, además, se incentivará un mayor uso del efectivo en el país.

La iniciativa fija las tasas de intercambio -comisiones que se cobran por el uso de medios de pago- en 0.3% por transacción para operaciones con tarjetas de débito, así como de 0.6% para las de crédito. Actualmente no existe un tope y esas tasas rondan en 1.35% y 0.45%, respectivamente.

“Tanto bancos como fintech absorberán parte del golpe, pero finalmente intentarán recuperar ingresos mediante mayores comisiones, políticas de crédito más restrictivas o menos recompensas para los clientes. Así, una medida pensada para reducir costos a comercios podría, en los hechos, restringir acceso al crédito, frenar inversión en infraestructura de pagos y ralentizar la inclusión financiera”, según un análisis de Miranda Partners.

En entrevista, el director general de Regional, holding de Banregio y Hey, Manuel Rivero, explicó que “esta medida puede desincentivar que se busque atender a la población de la base de la pirámide, ya que implica mayores costos por operaciones pequeñas”.

En opinión de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos (Concanaco-Servytur), la iniciativa representa un paso crucial hacia la modernización del sistema financiero del país, al comparar la situación actual con referentes internacionales, particularmente la Unión Europea, donde existe un marco regulatorio más favorable para el comercio.

El sistema de pagos con tarjeta en México se caracteriza por mantener cuotas de intercambio significativamente más elevadas que las observadas en la Unión Europea, donde las tarifas están estrictamente reguladas y mantienen topes establecidos tanto para operaciones con débito como crédito.