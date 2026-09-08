Coparmex pide reorientar el gasto

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- Antes de otorgar recursos presupuestales a un programa o proyecto, deben evaluarse sus resultados, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Pidió que el Paquete Económico 2027 abandone la asignación automática de recursos.

Dijo que la estrategia para reducir el déficit no debe basarse en recortes indiscriminados que afecten áreas prioritarias para el desarrollo del país.

En un comunicado, el sindicato patronal sostuvo que "no podemos seguir destinando recursos públicos de manera automática a programas, proyectos o instituciones sin evaluar su impacto económico y social".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Consideró que "es indispensable que cada peso del gasto público responda a una necesidad concreta y genere beneficios verificables para la población".

Asimismo, advirtió que la consolidación de las finanzas públicas debe construirse mediante una ruta creíble para reducir el déficit y contener el endeudamiento.

Expuso que la disminución de los dos indicadores anteriores debe hacerse "sin recurrir a recortes indiscriminados que disminuyan la capacidad del Estado para atender sus responsabilidades fundamentales".

En este sentido, señaló que el equilibrio fiscal debe alcanzarse sin comprometer sectores estratégicos ni servicios esenciales.

De cara a la presentación del Paquete Económico 2027 por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Coparmex consideró que la discusión presupuestaria representa una oportunidad para reorientar el gasto público y colocarlo al servicio del crecimiento económico.

El organismo empresarial afirmó que México requiere finanzas públicas ordenadas, pero también recursos suficientes para atender los rezagos que limitan actualmente la productividad, la inversión y la generación de empleo formal.