Automotrices bajan inversión

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Ciudad de México.- Las empresas automotrices disminuyeron sus inversiones en el país debido a la incertidumbre del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la nueva política comercial estadounidense y el cambio tecnológico, dijeron analistas a El Universal.

Para la fabricación de automóviles, camiones y autopartes inyectaron 4 mil 285 millones de dólares a través de Inversión Extranjera Directa (IED) durante la primera mitad de este año, la menor cifra desde 2022 en un periodo similar.

También se trata de una disminución de 11.2% en comparación con el mismo semestre de 2025 y es el segundo año consecutivo a la baja, de acuerdo con cifras originalmente publicadas por la Secretaría de Economía.

Las menores exportaciones automotrices hacia Estados Unidos, la incertidumbre del T-MEC y los aranceles al acero, aluminio y a los vehículos, que impactan en la fabricación de unidades, son algunos motivos por los que se redujo la Inversión Extranjera Directa en esta industria, explicó el investigador de la Universidad de Texas A&M, Luis Foncerrada.

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"Es claro que la industria automotriz está caída, esperando que haya alguna decisión o acuerdo en torno al T-MEC, ya sea antes o después de las elecciones de noviembre en Estados Unidos, lo que dependerá de cuál sea la lógica del presidente Donald Trump", dijo el también exdirector del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

La industria automotriz captó menos inversiones nuevas, pero hay reinversión de utilidades en plantas del país, comentó.

La analista de México, ¿cómo vamos?, Alexa Castro, dijo que la inversión que perdió el sector automotriz se redirigió a la fabricación de equipo de computación electrónico en la misma proporción.

En la primera mitad del año, 8.7% del total de inversiones extranjeras se dirigió a la industria de electrónicos.

"Hay un reajuste en nuestro perfil exportador, así como una redistribución de los sectores que captan más capital extranjero", comentó a esta casa editorial.

"El ajuste en la industria automotriz es resultado, en parte, de la aplicación de los aranceles de la sección 232, que le ha pegado de una forma impresionante al sector", opinó Castro.

El socio líder de la oficina en Querétaro de KPMG México, Héctor Romo, mencionó varios factores en juego, como la transformación de la industria automotriz por la electrificación, la digitalización y las tendencias globales.

"Se percibe que las automotrices están frenando sus inversiones en lo que se regulariza la demanda de los vehículos eléctricos. Las marcas tradicionales están repensando el tamaño que deben tener debido a todo el cambio tecnológico", agregó Romo.