Crece industria de autos pesados

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Ciudad de México.- En septiembre, se fabricaron 15 mil 181 unidades de vehículos pesados, lo que representa una variación de 121% en comparación con las 6 mil 857 unidades producidas en septiembre de 2025, de acuerdo con la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact)

De manera acumulada, entre enero y septiembre, se fabricaron 117 mil 121 unidades, cifra equivalente a una variación de 10.3% frente a las 106 mil 168 unidades producidas durante el mismo periodo del año anterior.

Respecto a la exportación, durante septiembre se enviaron al extranjero 12 mil 707 vehículos pesados, lo que representa una variación de 144.6% respecto a las 5 mil 196 unidades exportadas en septiembre del año anterior.

En el acumulado de los primeros nueve meses, las exportaciones sumaron 98 mil 394 unidades, lo que implica una variación de 12% frente a las 87 mil 816 unidades exportadas durante el mismo periodo de 2025.

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Ante estos resultados, Anpact señaló que el crecimiento acumulado de la producción y exportación constituye una señal positiva para la industria, aunque persiste el reto de fortalecer la demanda interna, incrementar ventas y generar mejores condiciones para la renovación de la flota nacional.

En cuanto a ventas al mayoreo, es decir, de los fabricantes hacia los distribuidores, se comercializaron 2 mil 965 vehículos pesados, un crecimiento de 18% frente a las 2 mil 514 unidades registradas en el mismo mes de 2025.

De enero a septiembre, las ventas mayoristas sumaron 23 mil 556 unidades, un 8.2% más respecto al mismo periodo del año anterior.