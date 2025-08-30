Reportan cientos de males diarreicos

CIUDAD VALLES.- La Secretaría de Salud ha registrado más de 250 casos diarios de enfermedades diarreicas a nivel estatal, aunque no hay datos de brotes o de fenómenos extraordinarios.

En la última semana, a los hospitales, clínicas y centros de salud han llegado un total de 1 mil 799 casos de males intestinales, aunque ninguno de éstos proveniente de un brote o de una enfermedad grave de importancia epidemiológica, como lo dio a conocer la dirección de Comunicación Social del Sector Salud.

Las razones principales de los padecimientos que han enfrentado estos casi 1,800 potosinos tienen que ver con el consumo de alimentos en mal estado, falta de higiene o ingesta de alimentos al aire libre.