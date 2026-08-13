EU registra una inflación mayor que la de México

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CIUDAD DE MÉXICO.- El bolsillo de los estadounidenses lleva tres meses seguidos padeciendo más inflación que el de los mexicanos.

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos dio a conocer este miércoles que la inflación, el también llamado impuesto de los pobres, fue de 3.4% durante julio pasado, resultado que estuvo en línea con lo esperado por analistas y significa el menor registro desde marzo.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que el impuesto inflacionario en México llegó a 3.1% el mes pasado y se trata de la menor tasa desde mayo de 2020.

La Unión Americana, con la mayor economía del mundo, sufre más inflación que México desde mayo de este año. En particular, la inflación alimentaria el mes pasado fue de 3% en Estados Unidos y en México llegó a 1.3%.

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Los analistas de Banorte, Katia Celina Goya y Luis Leopoldo López, indicaron que la inflación estadounidense se moderó en julio debido principalmente al menor precio de las gasolinas y los insumos para servicios médicos.

Por el lado contrario, destacaron los incrementos en las tarifas aéreas, servicios médicos y autos usados.

A pesar del abaratamiento de las gasolinas, señalaron que los riesgos al alza persisten ya que continúan las tensiones entre Irán y Estados Unidos.

"Las tensiones en Medio Oriente resurgieron y el fin del conflicto no se ve cercano. Esto apunta a que las presiones en los precios del petróleo podrían continuar, afectando a la gasolina y otros derivados en EU", opinaron.