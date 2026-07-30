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Exporta Veracruz limón a EU y Rusia

El volumen del cítrico es de 40.4 toneladas, 19 para McAllen y 21.4 a territorio ruso

Por El Universal

Julio 30, 2026 03:00 a.m.
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Exporta Veracruz limón a EU y Rusia
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Productoras y productores de la sociedad cooperativa Bioproductores del Llano Alto de Papantla de Olarte, Veracruz, exportaron un volumen de 40.4 toneladas de limón, de las cuales, 19 tienen destino a McAllen, Estados Unidos y 21.4 a Moscú, Rusia, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

      "En el territorio Papantla, laboran alrededor de 10 mil sembradoras y sembradores, organizados en diez rutas de trabajo dentro de los más de 42 municipios, y pasaron de comercializar de manera local a establecer vínculos directos con compradores internacionales durante el último año y medio", destacó la dependencia.

      El producto con destino a Estados Unidos viajará por carretera hasta McAllen, Texas, durante 11 horas, mientras que el embarque partió del municipio Martínez de la Torre, Veracruz, rumbo al puerto de Altamira y continuará por vía marítima en un trayecto estimado de entre 22 y 23 días a Moscú, Rusia.

      A través de un comunicado, indicó que dichos embarques se encuentran integrados por fruta proveniente de huertas establecidas entre 2021 y 2022, cuyos árboles cuentan con una edad de entre tres y cinco años con una producción del cítrico de alta calidad que cumple con los estándares internacionales de exportación.

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      Las y los productores afirmaron que el limón persa veracruzano destaca entre los compradores internacionales por su extraordinaria vida de anaquel —indispensable para soportar el transporte marítimo de larga distancia—, su intenso color verde, tamaño uniforme y la rugosidad de cáscara que exigen los mercados internacionales.

      La negociación comercial inició durante la participación de las y los productores mexicanos en la feria internacional Fruit Logistica, celebrada en Berlín, Alemania, donde sostuvieron encuentros con importadores de distintos continentes.

      "Las exportaciones son fruto de la estrategia de comercialización directa que impulsó la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, durante su gestión en la Subdirección de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría del Bienestar", aseguró Agricultura.

      Explicó que las y los sembradores de dicha sociedad veracruzana —integrada por 183 socios— son beneficiarios del programa Sembrando Vida, el cual impulsa la producción y el rescate del campo, además de fortalecer la rentabilidad de la actividad productiva y contribuir al desarrollo económico de las comunidades rurales, donde también consumen alimentos más sanos, producidos en sus propias parcelas y libres de agroquímicos.

      La Sociedad Cooperativa Bioproductores del Llano Alto reconoció el respaldo del Gobierno de México para fortalecer la organización productiva y abrir oportunidades comerciales para el campo mexicano.

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