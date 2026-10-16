Exportaciones viven auge

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Ciudad de México.- Las exportaciones de mercancías hechas en México crecerán 26% durante este año debido al auge de los componentes electrónicos, la maquinaria y equipo, de acuerdo con las perspectivas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Será el segundo mejor resultado entre los 33 países de Latinoamérica Latina y el Caribe que evalúa la ONU.

México se expandirá casi el doble de Brasil, cuyas ventas crecerán 16% y sólo estará detrás de Perú, cuyos envíos crecerán 30%.

Daniela García, directora de la División de Comercio Internacional e Integración de la Cepal, destacó que las exportaciones mexicanas crecerán 26% y este porcentaje está compuesto por un aumento de 21% en el volumen de bienes y 5% en los precios.

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"El extraordinario crecimiento de 26% de las exportaciones de México se explica por el auge de componentes electrónicos, la maquinaria y equipo", indicó.

Los envíos de electrónicos aumentarán más de 100% y la maquinaria arriba de 50%.

Analistas de Banorte señalaron que el dinamismo exportador se debe a la inversión en inteligencia artificial en Estados Unidos, lo que impulsa la demanda por manufacturas mexicanas relacionadas con insumos para infraestructura tecnológica, eléctrica y térmica.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Cepal, el economista costarricense José Manuel Salazar-Xirinachs, expuso que desde que comenzó a operar el TLCAN en 1994 y ahora con el T-MEC, México se ha consolidado como uno de los socios comerciales más importantes de Estados Unidos no sólo en términos de comercio, sino en la integración de los sistemas productivos.

Salazar-Xirinachs dijo que, en los sectores automotriz, autopartes, computadoras, equipo eléctrico, electrodomésticos, manufactura metálica y muebles, México domina en el mercado de EU.