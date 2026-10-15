logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

HR Ratings revisa a la baja la calificación soberana de México

Pese a la reducción en la calificación, la Secretaría de Hacienda destaca la estabilidad macroeconómica y el compromiso fiscal del país.

Por El Universal

Octubre 15, 2026 05:59 p.m.
A
HR Ratings revisa a la baja la calificación soberana de México
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 15 (EL UNIVERSAL).- La agencia de calificación crediticia HR Ratings revisó a la baja la calificación soberana de México de largo plazo a BBB desde BBB+, con perspectiva estable. Al mismo tiempo, ratificó la nota a corto plazo de HR3 (G).

      México autoriza déficit público de 3.9% del PIB para 2027

      El anuncio se da luego de que la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación y los Criterios Generales de Política Económica en los cuales se autoriza un déficit público de 3.9% del producto interno bruto (PIB) para el próximo año.

      No obstante, la agencia reconoció los esfuerzos de consolidación fiscal, el fortalecimiento de los ingresos públicos y la recuperación de la actividad económica.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Reacciones y compromisos de la Secretaría de Hacienda

      Al respecto, la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), destacó que México conserva el grado de inversión con las ocho agencias que evalúan su deuda soberana.

      Lo anterior, según la dependencia, como reflejo de la estabilidad macroeconómica del país. Tras la ratificación, Hacienda reafirmó su compromiso con una política fiscal responsable, orientada a fortalecer los ingresos públicos, impulsar la inversión productiva, preservar la sostenibilidad de la deuda y mantener la estabilidad macroeconómica del país.

      HR Ratings reconoció los avances del Gobierno de México para fortalecer la recaudación tributaria y reducir el déficit público respecto de los niveles de 2024.

      La agencia también destacó la recuperación de la actividad económica, apoyada por el dinamismo exportador, la moderación de la inflación y la solidez de las cuentas externas.

      En 2025, México realizó un ajuste fiscal de 1.3 puntos del PIB, el mayor desde 1990, sin comprometer los programas sociales ni la estabilidad macroeconómica. Estos resultados muestran que la consolidación fiscal es un proceso sostenido y que debe evaluarse a partir de su trayectoria.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      HR Ratings revisa a la baja la calificación soberana de México
      HR Ratings revisa a la baja la calificación soberana de México

      HR Ratings revisa a la baja la calificación soberana de México

      SLP

      El Universal

      Pese a la reducción en la calificación, la Secretaría de Hacienda destaca la estabilidad macroeconómica y el compromiso fiscal del país.

      México, entre 11 países con mayor adopción de criptomonedas: Binance
      México, entre 11 países con mayor adopción de criptomonedas: Binance

      México, entre 11 países con mayor adopción de criptomonedas: Binance

      SLP

      El Universal

      La empresa cuenta con más de mil 200 empleados dedicados al cumplimiento regulatorio y prevención de riesgos.

      BMV cierra con avance del 1.31%
      BMV cierra con avance del 1.31%

      BMV cierra con avance del 1.31%

      SLP

      EFE

      Grupo Carso, Cemex y Megacable destacaron con alzas superiores al 4% en la sesión

      ¿Conviene un club de precios? Haz esta cuenta antes de decidir
      ¿Conviene un club de precios? Haz esta cuenta antes de decidir

      ¿Conviene un club de precios? Haz esta cuenta antes de decidir

      SLP

      Redacción

      Una familia de cuatro personas puede ahorrar hasta 1,488 pesos anuales con un club de precios.