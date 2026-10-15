HR Ratings revisa a la baja la calificación soberana de México

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 15 (EL UNIVERSAL).- La agencia de calificación crediticia HR Ratings revisó a la baja la calificación soberana de México de largo plazo a BBB desde BBB+, con perspectiva estable. Al mismo tiempo, ratificó la nota a corto plazo de HR3 (G).

México autoriza déficit público de 3.9% del PIB para 2027

El anuncio se da luego de que la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación y los Criterios Generales de Política Económica en los cuales se autoriza un déficit público de 3.9% del producto interno bruto (PIB) para el próximo año.

No obstante, la agencia reconoció los esfuerzos de consolidación fiscal, el fortalecimiento de los ingresos públicos y la recuperación de la actividad económica.

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Reacciones y compromisos de la Secretaría de Hacienda

Al respecto, la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), destacó que México conserva el grado de inversión con las ocho agencias que evalúan su deuda soberana.

Lo anterior, según la dependencia, como reflejo de la estabilidad macroeconómica del país. Tras la ratificación, Hacienda reafirmó su compromiso con una política fiscal responsable, orientada a fortalecer los ingresos públicos, impulsar la inversión productiva, preservar la sostenibilidad de la deuda y mantener la estabilidad macroeconómica del país.

HR Ratings reconoció los avances del Gobierno de México para fortalecer la recaudación tributaria y reducir el déficit público respecto de los niveles de 2024.

La agencia también destacó la recuperación de la actividad económica, apoyada por el dinamismo exportador, la moderación de la inflación y la solidez de las cuentas externas.

En 2025, México realizó un ajuste fiscal de 1.3 puntos del PIB, el mayor desde 1990, sin comprometer los programas sociales ni la estabilidad macroeconómica. Estos resultados muestran que la consolidación fiscal es un proceso sostenido y que debe evaluarse a partir de su trayectoria.