Gana la BMV 0.52% en línea con EU

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Valores

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Por EFE

Octubre 07, 2026 03:00 a.m.
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      Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este martes un avance del 0,52 %, tercero en fila, para que el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, subiera a las 65.312,46 unidades, en línea con Estados Unidos una sesión de ganancias en la mayoría de los mercados del mundo.

      "El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias debido al optimismo sobre la temporada de resultados trimestrales, en especial en las emisoras del sector tecnológico", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.

      En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,66 % frente al dólar al pasar de 18,09 a 17,97 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

      Por su parte, Wall Street terminó en verde este martes después de que dos de sus principales indicadores, el selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq, anotaran récord al cierre tras moderarse el rendimiento de los bonos del Tesoro y reanudarse el entusiasmo por la inteligencia artificial (IA).

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      Al cierre del parqué neoyorquino, su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, ganó un 0,49 %, hasta los 51.521 puntos; el selectivo S&P 500 avanzó un 0,58 %, hasta los 7.818 enteros; y el Nasdaq crecía un 0,45 %, hasta las 27.599 unidades. Durante la sesión, el S&P 500 llegó a alcanzar los 7.844 puntos.

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