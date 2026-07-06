Economía mexicana pierde impulso: CEESP

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La economía mexicana sigue sin mostrar señales de impulso importante en el corto plazo, en parte por los niveles de incertidumbre y el debilitamiento de los indicadores macroeconómicos, dijo el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Pronóstico de crecimiento y factores de incertidumbre

Expuso que el pronóstico promedio de crecimiento del PIB para este año es de 1.07%, de acuerdo con la encuesta del Banco de México, lo que muestra que hay una ligera corrección a la baja, ya que en el anterior estudio la proyección fue de 1.09%.

Las estimaciones para 2027 también tuvieron un retroceso marginal, ya que de 1.78% bajó a 1.76%; para 2028 se espera también 1.89%, una centésima por debajo de la estimación previa.

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Impacto del T-MEC y políticas externas en la economía

Los niveles de confianza empresarial muestran una actitud cautelosa en medio de este entorno de incertidumbres para hacer negocios, sobre todo por el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), porque no se extendió su vigencia hasta el 2042; solamente quedará hasta el 2036.

"La preocupación ahora se centra, principalmente, en las políticas instrumentadas por el presidente Trump, que no privilegian la cooperación mundial. La incertidumbre generada por este entorno se puede convertir en una importante limitante del crecimiento, como ya lo consideran los especialistas". Expuso el CEESP.

Otro de los factores que quitan certeza a la economía mexicana y que "también podrían obstaculizar el ritmo de crecimiento son los problemas de inseguridad pública".

"Es claro que las expectativas de crecimiento para este año no son muy alentadoras y se complican aún más al tener que enfrentar retos como las políticas comerciales instrumentadas por los Estados Unidos", explicó.

En el Análisis Económico Ejecutivo del CEESP dijo que "las autoridades mexicanas deberán redoblar esfuerzos para reducir el efecto negativo de los factores mencionados, con el objetivo de fortalecer el ambiente de negocios como incentivo para la inversión productiva".

En medio de este entorno, tanto por factores internos como externos, no se espera que la economía mexicana vaya a alcanzar mayores niveles de crecimiento, sino que se espera un comportamiento "limitado" en la actividad productiva.