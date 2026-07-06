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Mundial deja derrama de 22 mil 678 mdp en la CDMX

La Cámara Nacional de Comercio reporta la creación de 80 mil empleos temporales

Por El Universal

Julio 06, 2026 11:08 a.m.
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Mundial deja derrama de 22 mil 678 mdp en la CDMX
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      La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México estimó que el Mundial de Futbol ha dejado una derrama económica superior a los 22,678 millones de pesos en la capital, así como la creación de alrededor de 80 mil empleos temporales.

      Impacto económico y empleo temporal en CDMX

      En un comunicado, indicó que esto ha beneficiado principalmente a los sectores de turismo, hospedaje, comercio, venta de artesanías, restaurantes y bares.

      En tanto, dijo que los empleos temporales que se crearon durante la justa mundialista estuvieron ligados a la atención al cliente, logística, transporte y comercio.

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      Organización y transporte durante el Mundial

      El organismo empresarial detalló que en la ciudad llegaron más de 1.1 millones de turistas con un gasto promedio de hasta 22 mil 500 pesos por visitante.

      También destacó el esquema "Última milla" y la organización del traslado de los aficionados al Estadio Ciudad de México a través de unidades de la Red de transporte de Pasajeros (RTP), Metro y Tren ligero.

      Además, aseguró que hubo recuperación de espacios públicos, iluminación, áreas verdes y retiro de vendedores ambulantes.

      Por lo tanto, el presidente de Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, apuntó que las cifras consolidan la imagen de una capital preparada para eventos de talla internacional; además, celebró algunos de los principales resultados que dejó el evento futbolístico.

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