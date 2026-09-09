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Inflación de México, abajo del promedio

Durante julio, tuvo 3.1%, un punto porcentual por debajo de las economías de OCDE

Por El Universal

Septiembre 09, 2026 03:00 a.m.
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Inflación de México, abajo del promedio
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      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO.- México registró una inflación debajo del promedio de países que conforman la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

      La inflación anual en la OCDE, medida mediante el Índice de Precios al Consumidor, se mantuvo prácticamente estable en 4.1% durante julio, después de reportar una tasa de 4.2% en junio pasado.

      Durante el mismo periodo, México tuvo una inflación de 3.1%, un punto porcentual por debajo de las economías que integran la organización cuyo secretario general es el australiano Mathias Cormann.

      Fuerte presión

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      El resultado en la economía mexicana estuvo acompañado por una inflación subyacente de casi 4% anual. Este indicador excluye productos con precios más variables, como alimentos agropecuarios y energéticos, por lo que se usa para observar la tendencia de precios a mediano plazo.

      La subyacente de la OCDE fue de 3.6% en julio, por debajo de la registrada en México, cuya diferencia muestra que, aunque la inflación general mexicana fue menor, las presiones persistentes en bienes y servicios siguieron más elevadas en el país.

      La OCDE dio a conocer que, en el grupo de los 20 países, el llamado G20, la inflación general anual bajó a 3.9% en julio, desde 4.1% en junio.

      El comportamiento de México también fue más favorable que el promedio del G20, con una diferencia de 0.8 puntos porcentuales, aunque este grupo reúne economías con condiciones distintas, desde países con inflación baja hasta las que tiene presiones en precios.

      A nivel internacional, la energía continuó siendo uno de los principales factores de presión. La inflación energética de la OCDE se mantuvo en 11.6%, mientras que la de los alimentos bajó a 3.2%, desde 3.4% en junio.

      El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicará el reporte de inflación de agosto este miércoles. El consenso del sector privado calcula que va a alcanzar una tasa de 3.3% y, de confirmarse, será el dato más alto desde junio de este año.

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