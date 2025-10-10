Grupo México lamenta rechazo de su oferta por Banamex

Grupo México informó que ante el rechazo por parte de Citi de su oferta para comprar Banamex, el conglomerado propiedad de Germán Larrea lamenta su decisión pero la respeta.

"Grupo México lamenta esta decisión, toda vez que su oferta maximizaba el beneficio para los accionistas de Citi y aseguraba el reposicionamiento de Banamex como un banco mexicano líder y capaz de dar fuerte impulso a la economía de nuestro país".

"Grupo México es respetuoso de la determinación de Citi y desea que tenga éxito en la operación por la cual ha optado y en el destino que eligió para Banamex, de modo que ello repercuta en estabilidad y crecimiento para el sector financiero mexicano", dijo la empresa en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

En su comunicado, Grupo México resaltó que fue informado por Citi que decidió rechazar su oferta para la compra del 100% de las acciones de Banamex, a un precio superior, en mejores condiciones y con mayor certeza que la oferta que ya tenía por solo el 25%.

"La propuesta de Grupo México cumplía plenamente con los requisitos establecidos por las autoridades regulatorias y lograba el objetivo de Citi de desincorporar el 100% de Banamex, así como el propósito de garantizar que el banco regrese a manos de inversionistas mexicanos", explicó.