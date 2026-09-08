Jaguar Land Rover recortará 4 mil empleos
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Londres, Inglaterra.- Jaguar Land Rover anunció que recortará 4.000 empleos en toda su plantilla global mientras intenta reducir costos y competir con los fabricantes chinos de autos eléctricos.
La mayor automotriz de Reino Unido indicó que los recortes de empleo se llevarán a cabo durante los próximos dos años, mientras apunta a lograr ahorros por 1.700 millones de libras (2.300 millones de dólares) para ser más competitivo a medida que la industria transita hacia la electrificación.
"La industria automotriz enfrenta desafíos significativos, con cambios tecnológicos en medio de una intensa competencia y una persistente incertidumbre geopolítica", manifestó en un comunicado el director general, PB Balaji.
Agregó que los recortes de empleo y los ahorros ayudarán a la empresa a invertir entre 15.000 y 18.000 millones de libras (20.000-24.000 mdd) durante los próximos cinco años en electrificación, tecnologías digitales y otras áreas.
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Jaguar Land Rover, que fabrica el Range Rover, el Discovery y otros SUV de lujo, ha reportado una caída de las ganancias y las ventas ante la intensa competencia de los vehículos eléctricos chinos más baratos, el aumento de los costos y el impacto de los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La política arancelaria introdujo un impuesto de importación del 10% para los autos fabricados en Gran Bretaña, y el gravamen sube al 27,5% después de los primeros 100.000 vehículos producidos en un año.
Las ventas de la empresa también se vieron afectadas el año pasado cuando un ciberataque la obligó a detener la producción durante un mes.
La compañía, propiedad de la india Tata Motors, fabrica la mayoría de sus automóviles en plantas de todo el Reino Unido. Emplea a unas 34.000 personas en el país y se espera que la mayoría de los recortes afecten sus operaciones en el RU.
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