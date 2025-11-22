Desempleo pega a “Centennials”

Ciudad de México.- Ante la ausencia de crecimiento económico, el mercado laboral expulsó a casi medio millón de mexicanos de la llamada Generación Z o “Centennial”.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi encontró que 8.7 millones de personas con edad de 15 a 24 años estaban ocupadas entre abril y junio pasado, 476 mil menos que en el mismo periodo de 2024.

Este fue el único grupo de edad que perdió fuerza laboral, ya que hubo un incremento de 318 mil personas en la población ocupada de 25 a 44 años, de 203 mil en el rango de 45 a 64 años y de 78 mil en los mexicanos de 65 años y más.

“Los jóvenes son los primeros en salir del mercado laboral cuando la economía no crece”, dijo el investigador del Posgrado de Economía de la UNAM Clemente Ruiz Durán.

En entrevista, comentó que la ausencia de crecimiento económico se debe a la escasez de inversión tanto pública como privada.

“Las empresas venden poco porque la economía no avanza, por lo que se ven obligadas a recortar su personal y les resulta conveniente expulsar a los jóvenes, ya que despedir al personal que lleva más tiempo implica un costo mayor”, explicó el también profesor.

“El país está desaprovechando la fuerza laboral de los jóvenes”, declaró el investigador.

Más informalidad

El sondeo que el Inegi aplicó a 150 mil viviendas reveló que, de los 8.7 millones de jóvenes que estaban ocupados entre abril y junio, 67.3% se encontraban en la informalidad, por arriba de la tasa de 66.8% que se registró durante el mismo periodo de 2024.

Se trata del segundo grupo de edad con la mayor informalidad, sólo por detrás de la población de 65 años y más, en la que carecen de seguridad social o protección legal e institucional correspondiente al tiempo laborado.

Ruiz Durán destacó que la mayoría de los jóvenes están ocupados de manera temporal, por lo que los patrones no llevan a cabo el proceso de formalización.

Desde su punto de vista, se necesitan ampliar programas, como Jóvenes Construyendo el Futuro, que permitan a las empresas y gobierno compartir el costo laboral, así como extender modelos de educación dual.

“La economía mexicana debería crecer al menos 3% con el fin de generar mejores empleos para los jóvenes”, estimó Ruiz Durán.