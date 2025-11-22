logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES 65!

Fotogalería

¡FELICES 65!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Cae la inversión pública en exploración minera

Por El Universal

Noviembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Cae la inversión pública en exploración minera

Ciudad de México.- Mientras que la inversión pública en exploración minera ha caído 7.8% en 2025, respecto a 2024, y para 2026 se estima el mismo presupuesto que es ejercido por el Servicio Geológico Mexicano (SGM), la directora general de esta institución, Flor de María Harp, afirmó que es viable la participación privada.

Resulta que esta actividad es exclusiva del gobierno federal y el SGM, pero en el marco de la XXXVI Convención Internacional Minera 2025, ha sido un punto de diálogo.

“Regresar los privados a la exploración debe ser bajo ciertas reglas que los privados pudieran decidir y así se pudiera hacer una combinación”, dijo la funcionaria en la Convención Minera. Esto en aras de impulsar la producción de minerales críticos, estratégicos.

Y es que los recursos presupuestarios del SGM se ubicaron en 2025 en mil 278 millones de pesos, menos que los mil 386 millones de pesos de 2024.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Harp Iturribarría explicó que en la exploración la iniciativa privada no puede participar y solo sucede cuando no cuentan equipos para perforar y ahí es cuando se subcontrata el servicio con una empresa.

“Bueno solo se necesita dinero, sino gente experta y no es tan fácil encontrar en México”, añadió la ejecutiva.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Desempleo pega a “Centennials”
Desempleo pega a “Centennials”

Desempleo pega a “Centennials”

SLP

El Universal

Entre abril y junio, 476 mil jóvenes de la Generación Z fueron expulsados del mercado laboral

PIB cae 0.3% y rompe con 2 trimestres al alza
PIB cae 0.3% y rompe con 2 trimestres al alza

PIB cae 0.3% y rompe con 2 trimestres al alza

SLP

El Universal

Cae la inversión pública en exploración minera
Cae la inversión pública en exploración minera

Cae la inversión pública en exploración minera

SLP

El Universal

Reduce la Consar comisión a Afores
Reduce la Consar comisión a Afores

Reduce la Consar comisión a Afores

SLP

El Universal

Del 0.547% bajará a 0.538% el cobro en el 2026