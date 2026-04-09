México avanza seis lugares en ranking de inversión extranjera 2026

CIUDAD DE

, abril 9 (EL UNIVERSAL).- La

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logró mejorar su posición en elde Inversión Extranjera Directa 2026 de la firma Kearney, al subir del sitio 25 al 19; además, mejoró su lugar entre los mercados emergentes como atractivo a la inversión al subir del sexto al quinto sitio.se mantuvo en elpor 14 año consecutivo, Canadá en la segunda posición,de la cuarta a la tercera posición. En tanto que China sube del sexto al cuarto lugar, en quinto lugar está Alemania, le sigue Reino Unido, Francia, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.En el caso de, este es elconsecutivo en que el país se mantiene en el índice, luego de que quedó fuera durante cuatro años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, del 2020 al 2023, dijo el socio director de KearneyEl avance se explica por unade la, por el talento y las habilidades de la fuerza laboral y el, pero hay países que están en una mejor posición competitiva, como, por ejemplo, en mano de obra se ubica mejor India, Vietnam y Filipinas.favorece atractivo de, especialmente para elDurante la presentación del ranking, Rocha O´Kelard dijo que otra de las razones para la mejora es que elfavorece el atractivo de, por la búsqueda de una mayor integración de laseny de resiliencia en la región.Asimismo, se observa que aún con el entorno global incierto, el país mantiene unafrente ay sigue atractivo para elSin embargo, agregó quedebe de reforzar áreas para mantener su atractivo a la inversión como elevar laen, mayory mejor desempeño de la economía doméstica."Losrequieren una mayor, donde el inversionista sienta que sus, inversiones y propiedades están bien protegidas para desplegar capital", sin embargo, hay algunos hechos que han "golpeado" la confianza, como los cambios a la ley de amparo y el actuar de lade Justicia de la Nación.Dijo que si bien hay, "hay muchasdetrás de esto, de lo que se tiene que hacer bien para que esto se materialice eny nos mantengamos en la parte relevante de los mejores destinos para la inversión".Agregó que los factores que lay una mayor, considerando la revisión del Tratado entrey Canadá (), serán determinantes para mantener el atractivo del país en el largo plazo.Sobre las industrias más atractivas enpara los, el socio de Kearney, Diego Desentis, dijo que son:, en, le siguey defensa, luego transporte, bienes primarios y, salud y farmacéutica, industria pesada, servicios financieros y no financieros, construcción y comercio.preocupan aRocha O´Kelard dijo quede Inversión Extranjera Directa 2026 muestra que el 88% de losplanean aumentar sus inversiones en los próximos tres años, seis puntos por encima del año pasado, aunque en el corto plazo advierten de riesgos geopolíticos y macroeconómicos, alza de precios de commoditis e inestabilidad política en un mercado desarrollado.Los directivos entrevistados para realizar este indicador dijeron que laes un factor "extremadamente" o "muy importante" para determinar dónde invierten y el 64% dijo que ladebido a este factor.Los factores más importantes para que una empresa elija dónde invertir son:y de innovación, eficiencia de los procesos legales y regulatorios, desempeño de la economía doméstica, facilitada para mover capital dentro y fuera del país, calidad de la, fortaleza de losde losy de propiedad, participación del país en acuerdos comerciales regionales o bilaterales y cadena de suministro diversificada.