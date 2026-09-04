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México duplica exportación a EU

Los aranceles de Trump le dieron ventaja competitiva a nuestro país

Por El Universal

Septiembre 04, 2026 03:00 a.m.
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México duplica exportación a EU
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      Ciudad de México.- Los aranceles del gobierno de Donald Trump dieron a México una ventaja competitiva y la relación comercial con EU luce hoy más fuerte que nunca.

      Las mercancías con la etiqueta Made in Mexico que cruzaron a la Unión Americana alcanzaron los 60 mil 550 millones de dólares en julio.

      Es la primera vez en la historia que las exportaciones mexicanas rebasan la marca de 60 mil millones de dólares en un solo mes. Con este resultado, México acumula envíos de 851 mil millones en año y medio de la era Trump 2.0, que empezó el 20 de enero de 2025.

      México también es el principal comprador de bienes fabricados en la Unión Americana, al importar 34 mil 240 millones de dólares en julio y acumular 539 mil millones desde que Trump regresó a la Casa Blanca.

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      "México tiene ventajas difíciles de replicar: cercanía geográfica con EU, cadenas productivas integradas y acceso preferencial a través del T-MEC. En términos relativos, México salió beneficiado de los aranceles del gobierno de Trump, no porque los aranceles sean positivos en sí mismos, sino porque, gracias al T-MEC, ha tenido condiciones más favorables que muchos otros países que exportan hacia EU", expuso el economista en jefe para Rankia Latinoamérica, Humberto Calzada.

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