México ha vuelto al Top 10 de la IED

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Ciudad de México.- México otra vez forma parte del top 10 de países que más reciben Inversión Extranjera Directa (IED), de acuerdo con el ranking de 2025 que dio a conocer la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés).

El país captó 41 mil millones de dólares de IED, 3 mil millones más que en 2024, y se colocó en la décima posición del ranking mundial el año pasado, tras permanecer en el sitio 11 entre 2022 y 2024.

La anterior ocasión que México estuvo en el top 10 fue en 2021, según reportes actualizados del órgano de las Naciones Unidas con sede principal en Ginebra, Suiza. Estados Unidos lleva tiempo liderando el ranking y registró IED por 277 mil millones de dólares el año pasado. Singapur se colocó en el segundo lugar, con 151 mil millones; seguido de Hong Kong, China y Brasil, en ese orden.

"La economía mexicana se mantiene como el principal beneficiario del nearshoring relacionado a la IED en manufactura, pero tiene una pronunciada caída en anuncios de proyecto de energías verdes, los valores y número de proyectos en 2025 sugieren cautela en el sentimiento de los inversionistas", señala el Reporte Mundial de Inversión 2026 de la UNCTAD.

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Destacó que el país se mantiene como punto estratégico para la reconfiguración de las cadenas de proveeduría, debido a la proximidad que tiene con la economía estadounidense y a pesar de la incertidumbre por el comercio y las políticas industriales en torno al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Desde su perspectiva, para atraer nuevas inversiones los países deben ofrecer infraestructura y energía y, en el caso de los latinoamericanos, esos dos puntos son un cuello de botella y por eso las decisiones son cautelosas.

La UNCTAD expuso que los aranceles que EU aplicó a industrias, como las de acero, aluminio y automotriz, aleja inversiones de países como México.

Pese a estas barreras comerciales, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) destacó que México es, por amplio margen, el mayor exportador de bienes de América Latina y el Caribe, y de los principales del mundo en manufacturas.

Recalcó la profunda integración en las redes de producción en América del Norte, por lo que México recibe importantes cantidades de IED en actividades manufactureras para la exportación, entre las que se destacan los sectores: automotriz, electrónica, aeroespacial y farmacéutico.