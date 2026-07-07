Microsoft recorta 4,800 empleos

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Redmond, Washington.- Microsoft está recortando 4.800 empleos, alrededor del 2,1% de su fuerza laboral global, incluido un gran número de trabajadores de su negocio de videojuegos Xbox.

Los despidos incluyeron a 1.600 empleados de Xbox, y habrá más este año como parte de una reorganización más amplia diseñada para "reiniciar" Xbox ante el aumento de la competencia, informó la empresa el lunes.

"Nuestro hoy negocio no es saludable", se indicó en un memorando de la directora ejecutiva de Xbox, Asha Sharma, quien asumió la división de videojuegos a principios de este año. "Estamos operando con márgenes que son de 3 a 10 veces más bajos que los de negocios comparables de plataformas y publicación".

Sharma indicó que la industria, en la que Xbox compite con PlayStation de Sony y Switch de Nintendo, enfrenta una grave "crisis de hardware" a medida que se disparan los costos de los componentes de las consolas.

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Además de los despidos anunciados el lunes, Sharma anunció que Xbox prevé otros 1.600 recortes de empleo a lo largo del año fiscal que comenzó la semana pasada. La empresa también está realizando cuatro estudios de desarrollo de videojuegos que Microsoft había adquirido previamente.

Los recortes en Xbox se suman a despidos más amplios en Microsoft que la directora de personal del gigante del software, Amy Coleman, vinculó a cambios no especificados en las necesidades de los clientes.