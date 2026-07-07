logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

México se desinfla y vuelve a la realidad tras otra eliminación en octavos del Mundial

Fotogalería

México se desinfla y vuelve a la realidad tras otra eliminación en octavos del Mundial

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Microsoft recorta 4,800 empleos

Por AP

Julio 07, 2026 03:00 a.m.
A
Microsoft recorta 4,800 empleos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Redmond, Washington.- Microsoft está recortando 4.800 empleos, alrededor del 2,1% de su fuerza laboral global, incluido un gran número de trabajadores de su negocio de videojuegos Xbox.

      Los despidos incluyeron a 1.600 empleados de Xbox, y habrá más este año como parte de una reorganización más amplia diseñada para "reiniciar" Xbox ante el aumento de la competencia, informó la empresa el lunes.

      "Nuestro hoy negocio no es saludable", se indicó en un memorando de la directora ejecutiva de Xbox, Asha Sharma, quien asumió la división de videojuegos a principios de este año. "Estamos operando con márgenes que son de 3 a 10 veces más bajos que los de negocios comparables de plataformas y publicación".

      Sharma indicó que la industria, en la que Xbox compite con PlayStation de Sony y Switch de Nintendo, enfrenta una grave "crisis de hardware" a medida que se disparan los costos de los componentes de las consolas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Además de los despidos anunciados el lunes, Sharma anunció que Xbox prevé otros 1.600 recortes de empleo a lo largo del año fiscal que comenzó la semana pasada. La empresa también está realizando cuatro estudios de desarrollo de videojuegos que Microsoft había adquirido previamente.

      Los recortes en Xbox se suman a despidos más amplios en Microsoft que la directora de personal del gigante del software, Amy Coleman, vinculó a cambios no especificados en las necesidades de los clientes.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        S&P advierte débil crecimiento en México por revisión del T-MEC
        S&P advierte débil crecimiento en México por revisión del T-MEC

        S&P advierte débil crecimiento en México por revisión del T-MEC

        SLP

        El Universal

        La agencia S&P señala que la revisión anual del T-MEC genera incertidumbre que limita la inversión y el crecimiento en México.

        Visitantes mexicanos dejan beneficios económicos por 2.000 millones de euros en Madrid
        Visitantes mexicanos dejan beneficios económicos por 2.000 millones de euros en Madrid

        Visitantes mexicanos dejan beneficios económicos por 2.000 millones de euros en Madrid

        SLP

        EFE

        En 2025, turistas mexicanos en Madrid crecieron 25 % y aportaron 2.000 millones de euros.

        Economía mexicana pierde impulso: CEESP
        Economía mexicana pierde impulso: CEESP

        Economía mexicana pierde impulso: CEESP

        SLP

        El Universal

        La vigencia del T-MEC hasta 2036 y las políticas de Estados Unidos generan cautela en el sector empresarial mexicano

        Mundial deja derrama de 22 mil 678 mdp en la CDMX
        Mundial deja derrama de 22 mil 678 mdp en la CDMX

        Mundial deja derrama de 22 mil 678 mdp en la CDMX

        SLP

        El Universal

        La Cámara Nacional de Comercio reporta la creación de 80 mil empleos temporales