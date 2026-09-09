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Ofrecen confiabilidad para invertir en México

Por El Universal

Septiembre 09, 2026 03:00 a.m.
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Ofrecen confiabilidad para invertir en México
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Como parte del evento "Semana de inversión en México" del Private Capital Day, en Nueva York, Estados Unidos, el canciller Roberto Velasco compartió a la comunidad financiera internacional ventajas que brinda el país, como destino confiable y competitivo de inversión en el marco del Plan México.

      El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expuso que México representa oportunidades, con un mercado interno de más de 130 millones de consumidores, estabilidad macroeconómica, acceso preferencial a más de 50 países, ubicación estratégica entre dos océanos, base industrial sofisticada y una fuerza laboral joven y cada vez más capacitada.

      Mencionó que el trabajo diplomático tiene un solo propósito: convertir intereses compartidos en acuerdos y proyectos que produzcan resultados concretos.

      "Este es nuestro mensaje: México es un país que entrega resultados", aseguró el funcionario.

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      Con la participación de más de 500 empresarios e inversionistas, comenzaron las actividades de la "Semana de inversión en México" para intercambiar perspectivas acerca de tendencias del mercado y conocer las oportunidades para invertir en territorio mexicano.

      Dicha dependencia indicó que el encuentro busca presentar ante la comunidad financiera internacional las ventajas que ofrece nuestro país como destino confiable y competitivo de inversión en el marco del Plan México, así como los avances de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico de México.

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