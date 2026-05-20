Pensión Bienestar: ¿Qué letra cobra su pago este 20 de mayo?

Miles de beneficiarios de la Pensión Bienestar 2026 continúan recibiendo el depósito correspondiente al bimestre mayo-junio, mientras avanza la penúltima semana del calendario oficial de pagos.

Calendario oficial de pagos y dispersión escalonada

Este martes 20 de mayo, la dispersión bancaria está dirigida a personas con apellidos específicos. La Secretaría del Bienestar mantiene el operativo de depósitos de manera escalonada para evitar saturaciones y garantizar que los recursos lleguen directamente a las tarjetas del Banco del Bienestar en todo México.

De acuerdo con el calendario oficial de pagos del programa, este 20 de mayo reciben su depósito las personas cuyo primer apellido inicia con las letras: P Q.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Montos y modalidades de pago para beneficiarios

El pago corresponde al tercer bimestre del año y forma parte de los apoyos económicos que entrega el Gobierno federal a sectores considerados prioritarios. Las autoridades recordaron que los depósitos se realizan únicamente de lunes a viernes y en orden alfabético, por lo que todavía faltan algunos grupos por cobrar durante los próximos días.

Tras la jornada de este martes, el calendario continuará de la siguiente manera:

Jueves 21 de mayo: letra R

Viernes 22 de mayo: letra R

Lunes 25 de mayo: letra S

Martes 26 de mayo: letras T, U y V

Miércoles 27 de mayo: letras W, X, Y y Z

Con estas fechas concluirá oficialmente la dispersión del apoyo para el bimestre mayo-junio.

Los montos confirmados para este año dependen del programa al que pertenezca cada beneficiario. Los pagos quedaron establecidos de la siguiente forma:

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos

Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos

Programa Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

Todos los recursos son depositados directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, donde el dinero permanece seguro hasta que el beneficiario decida retirarlo o utilizarlo para compras en establecimientos.

Las y los beneficiarios pueden verificar si el pago ya fue realizado mediante distintas opciones: revisar el saldo en cajeros automáticos del Banco del Bienestar, consultar desde la app oficial del banco o llamar a las líneas de atención oficiales.

Las autoridades recomiendan no compartir datos personales ni acudir a supuestos gestores para evitar fraudes relacionados con la Pensión Bienestar.