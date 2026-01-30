Pemex envía a Cuba menos del 1% del petróleo: CSP

Ante el envío de petróleo a Cuba, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que Pemex ha enviado "menos del 1% de lo que produce México".

En su conferencia mañanera de este viernes 30 de enero en Tijuana, Baja California, Sheinbaum Pardo insistió en la ayuda humanitaria para la isla.

"Fíjense: Se ha enviado a Cuba- lo va a presentar (el director de Pemex) el día que que venga la mañanera; es menos del 1% de lo que produce México, también para ponerlo todo en contexto, en términos de la parte de contratos y de la ayuda humanitaria", dijo la Mandataria federal.

Ante la orden del mandatario estadounidense Donald Trump de imponer aranceles a países que suministren petróleo a Cuba, Sheinbaum señaló que podría haber "afectación a la vida de las personas".

"Nuestro interés es que eso no ocurra con el pueblo cubano, y yo creo que es el interés no nuestro del gobierno, sino de todo el pueblo de México y eso es lo que queremos manifestarle al gobierno de los Estados Unidos, pues que es muy importante que no haya una situación de crisis humanitaria ahí", declaró.

"Le di instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores (canciller Juan Ramón de la Fuente) para que hable esto con el gobierno de los Estados Unidos, o que ellos envíen el petróleo. Es un tema de apoyo al pueblo cubano.

"Por supuesto, no queremos poner en riesgo que haya más aranceles a México, sino sencillamente, por la vía diplomática, buscar un esquema de diálogo, de comunicación que permita que no haya una situación grave para el pueblo cubano, que de por sí ya está viviendo una situación muy difícil", agregó.