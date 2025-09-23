Mejora la OCDE proyección del PIB

Ciudad de México.- La economía mexicana logrará un mejor crecimiento económico este año respecto a proyecciones previas más pesimistas, al estimarse que se expandirá 0.8%, es decir, una mejora de 0.4 puntos porcentuales en comparación con el dato previsto en junio pasado, informó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

En tanto, para el próximo año se espera que la economía avance 1.3%, es decir, 0.2 puntos más que lo esperado a mediados de este año, anticipó la OCDE.

En el reporte, titulado Encontrando el balance correcto en tiempo de incertidumbre, el organismo explicó que el entorno mundial es complicado por varios riesgos, como la política estadounidense que impone aranceles, las presiones inflacionarias, existencia de riesgos fiscales y volatilidad en los mercados financieros.

El análisis de la OCDE tomó en cuenta los aranceles que impuso el gobierno del presidente Donald Trump en contra de las exportaciones de casi todo el mundo.

El documento también expone que aunque el arancel oficial para México es de 25%, en realidad la tasa efectiva es menor a 20%, algo que sucede prácticamente en la mayoría de los países cuyas exportaciones son gravadas por el gobierno de Trump.

En cuanto a la inflación, la OCDE prevé que se moderará en casi todos los países del G20, incluyendo a México. Para la economía mexicana se prevé una inflación de 4.1% al cierre de 2025 y de 3.5% al acabar 2026.