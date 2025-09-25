Peso cede terreno ante el billete verde este jueves

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad alcista. Hoy, el peso cede terreno frente al dólar, mientras los inversionistas esperan la reunión de política monetaria de Banxico este jueves.

Respecto a la reunión de hoy, se anticipa un recorte de 25 puntos base a la tasa de interés de referencia, así como mayor claridad sobre las próximas decisiones que tomará la Junta de Gobierno.

-----Precio del dólar este jueves

La divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de 18.47 pesos por dólar, lo que significa una depreciación de 0.27% o 5 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una apreciación de 0.39%. El euro baja 0.4% frente al billete verde, mientas la libra pierde 0.52%.

El bitcoin, la divisa con mayores activos en el mercado de las criptomonedas retrocede 1.5%, perdiendo el apetito de los inversionistas.

-----Mercados amanecen negativos ante escenario de cautela

Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos negativos, extendiendo su corrección de sesiones previas, en un entorno marcado por la cautela ante la falta de catalizadores claros y dudas sobre el ritmo de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

Además, las preocupaciones por valuaciones elevadas en el sector tecnológico presionan a los principales índices. Los inversionistas se mantienen atentos a la próxima temporada de reportes corporativos y a la publicación del indicador de inflación PCE preferido por la Fed, que podría redefinir el tono de los mercados en el corto plazo.

En Wall Street, los futuros de los principales indicadores accionarios apuntan a una apertura negativa, destacando la baja de 0.74% del Nasdaq. En México, para el Índice de Precios y Cotizaciones se espera que continúen las tomas de utilidades y rondar alrededor de los 61 mil 500 puntos, estimaron los especialistas de Banorte.

En Europa las bolsas presentan movimientos negativos, en dónde el Euro Stoxx 600 opera con una disminución de 0.8%, mientras que en Asia los mercados cerraron mixtos, el Nikkei ganó 0.27% y el Han Seng retrocedió 0.13%.

El precio del petróleo estadounidense WTI, de referencia para la mezcla mexicana, retrocede 0.5%, tomándose una pausa al alza de las últimas sesiones. El oro continúa respaldado y sube 0.1% manteniéndose muy cercano de máximos históricos por arriba de los 3 mil 700 dólares la onza troy.