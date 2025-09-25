Hacienda descarta subir impuestos

CIUDAD DE MÉXICO.-Al negar que este gobierno sea el responsable del endeudamiento de Pemex, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Abraham Amador Zamora, aseguró que no habrá aumento de impuestos.

“No vamos a subir impuestos, no les vamos a dar gusto mientras hay factureras allá afuera”, esgrimió al comparecer en el Pleno de la Cámara de Diputados.

Así lo expresó luego de los reclamos de la oposición, quienes manifestaron su desacuerdo con pancartas que pedían “no más deuda”, “no más impuestos”, y a los que mandó a hacer trabajo territorial con sus electores para decirles que la economía va bien y vamos a estar bien.

Pidió el apoyo de los legisladores de los diferentes partidos para apoyar las reformas que van encaminadas a combatir la evasión fiscal por medio de facturas falsas, al puntualizar que primero deben hacer su trabajo antes de subir los impuestos.

“No tenemos derecho a tocar la estructura impositiva del país mientras allá afuera hay factureras evadiendo el pago de impuestos”, afirmó.

Sobre la situación económica, discrepó de la visión de los diputados del PRI y del PAN.

“Estamos contentos con la dinámica económica actual”, aseguró al destacar que incluso organismos como el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, subieron sus pronósticos para México al mostrar resiliencia.

Por eso les dijo: “no hay que perdernos, solemos confundirnos con los indicadores; pero los indicadores son muy claros y contundentes”.

El secretario luego respondió sobre la situación financiera de Pemex: “No fuimos nosotros los que endeudamos”.

Al contrario, según el secretario de Hacienda, este gobierno está desendeudando a Pemex y mejorando su nota crediticia.