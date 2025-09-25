logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPERTAS JUGADORAS

Fotogalería

EXPERTAS JUGADORAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Hacienda descarta subir impuestos

Por El Universal

Septiembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Hacienda descarta subir impuestos

CIUDAD DE MÉXICO.-Al negar que este gobierno sea el responsable del endeudamiento de Pemex, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Abraham Amador Zamora, aseguró que no habrá aumento de impuestos.

“No vamos a subir impuestos, no les vamos a dar gusto mientras hay factureras allá afuera”, esgrimió al comparecer en el Pleno de la Cámara de Diputados.

Así lo expresó luego de los reclamos de la oposición, quienes manifestaron su desacuerdo con pancartas que pedían “no más deuda”, “no más impuestos”, y a los que mandó a hacer trabajo territorial con sus electores para decirles que la economía va bien y vamos a estar bien.

Pidió el apoyo de los legisladores de los diferentes partidos para apoyar las reformas que van encaminadas a combatir la evasión fiscal por medio de facturas falsas, al puntualizar que primero deben hacer su trabajo antes de subir los impuestos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“No tenemos derecho a tocar la estructura impositiva del país mientras allá afuera hay factureras evadiendo el pago de impuestos”, afirmó.

Sobre la situación económica, discrepó de la visión de los diputados del PRI y del PAN.

“Estamos contentos con la dinámica económica actual”, aseguró al destacar que incluso organismos como el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, subieron sus pronósticos para México al mostrar resiliencia.

Por eso les dijo: “no hay que perdernos, solemos confundirnos con los indicadores; pero los indicadores son muy claros y contundentes”.

El secretario luego respondió sobre la situación financiera de Pemex: “No fuimos nosotros los que endeudamos”.

Al contrario, según el secretario de Hacienda, este gobierno está desendeudando a Pemex y mejorando su nota crediticia.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Hacienda descarta subir impuestos
Hacienda descarta subir impuestos

Hacienda descarta subir impuestos

SLP

El Universal

Adquiere empresario el 25% de Banamex
Adquiere empresario el 25% de Banamex

Adquiere empresario el 25% de Banamex

SLP

El Universal

El mexicano Fernando Chico Pardo se hará de unas 520 millones de acciones en circulación

Inflación crece al 3.74%
Inflación crece al 3.74%

Inflación crece al 3.74%

SLP

El Universal

Guarderías tienen la mayor alza de cuotas desde abril de 2008

Precios del café de grano se duplican
Precios del café de grano se duplican

Precios del café de grano se duplican

SLP

El Universal