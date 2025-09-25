logo pulso
Recital Refinamiento y poesía

Por Estrella Govea

Septiembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Recital Refinamiento y poesía

Se presentará el recital Refinamiento y poesía: una descendencia romántica, en la Sala de Conciertos del Centro de las Artes de San Luis Potosí, el jueves 25 de septiembre a las 19:00 horas, con la participación del violinista Luis David Aguirre Valenciana y el pianista Jesús Daniel Solís Gurrola.

El programa reúne a dos intérpretes originarios de Durango que han desarrollado su carrera en escenarios nacionales e internacionales. Su colaboración propone un acercamiento al repertorio romántico desde la interpretación camerística, resaltando la vigencia de este periodo musical y su influencia en la formación de nuevas generaciones de músicos.

Luis David Aguirre Valenciana inició su formación musical a los seis años y se graduó de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey y del Richard Wagner Konservatorium de Viena. Ha tomado clases magistrales con Albert Markov y Aarón Bitrán, y se ha presentado en recintos como el Palacio de Bellas Artes y el Museo Nacional de Arte. Ha sido solista con la Orquesta Sinfónica de Durango y colaborador de agrupaciones como la Camerata de Coahuila.

Por su parte, Jesús Daniel Solís Gurrola estudió en el Conservatorio Nacional de Música y en la Escuela Superior de Música, donde fue alumno de maestros como Luz María Puente e Ileana Bautista. Actualmente cursa la maestría en Piano Performance en la Universidad de Chengdu, China. Su actividad artística incluye presentaciones en el Museo Diego Rivera, el Teatro Victoria de Durango y el Conservatorio Nacional de Música.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ambos músicos han complementado su formación con clases magistrales y colaboraciones que les han permitido consolidar una trayectoria en la interpretación de repertorios diversos. El recital ofrecerá una muestra del trabajo conjunto de dos intérpretes que comparten formación académica rigurosa y experiencia en distintos escenarios culturales. El evento tiene cuota de recuperación de $100.

Pie de foto

Violinista Luis David Aguirre Valenciana.

