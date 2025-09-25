Adquiere empresario el 25% de Banamex

CIUDAD DE MÉXICO.- Casi cuatro años después de que Citi puso a la venta su negocio minorista en México, se anunció la adquisición de 25% de Banamex por parte del empresario Fernando Chico Pardo.

Por medio de un comunicado, el gigante financiero estadounidense explicó que el empresario mexicano, fundador de Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) y presidente del fondo de inversión Promecap, adquirirá alrededor de 520 millones de acciones de las acciones ordinarias en circulación de Banamex, por un monto estimado de 42 mil millones de pesos.

De acuerdo con Citi, la transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluyendo las aprobaciones regulatorias en México, y se espera que se complete en el segundo semestre de 2026.

La firma financiera resaltó que su desinversión de Banamex sigue siendo una prioridad, mientras sigue en pie la realización de una oferta pública inicial (OPI) en el mercado de valores, la cual estará guiada por factores como condiciones del mercado y la recepción de aprobaciones regulatorias.

“Esta transacción representa el inicio de una relación estratégica con Fernando Chico Pardo. En consecuencia, al cierre de la operación, será nombrado presidente de Grupo Financiero Banamex. Ignacio Deschamps permanecerá como presidente del Banco Nacional de México y Manuel Romo permanecerá como director general de Banamex”, explicó Citi.

Citi se separó de Banamex a finales de 2024, con lo cual la estadounidense se consolidó en el octavo lugar medido por activos del sistema bancario mexicano, mientras que Banamex se mantiene en el cuarto sitio entre los siete gigantes bancarios en el país.

La compra del 25 % se enmarca en el proceso de desinversión de Citi en Banamex, anunciado en 2022, cuando el banco estadounidense informó que pondría a la venta su filial mexicana como parte de su estrategia global de simplificación de negocios.

Tras el fracaso de las negociaciones de venta directa con Grupo México, Citi confirmó que optaría por sacar Banamex a bolsa a través de una oferta pública inicial (OPI).

En ese contexto, la operación con Chico Pardo no sustituye la OPI, sino que la complementa, de acuerdo a la firma estadounidense.