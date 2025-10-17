logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

Fotogalería

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Peso mexicano, estable pese a volatilidad y tensión global

Preocupaciones bancarias en EE. UU. y posibles nuevos aranceles de Trump a China elevan la incertidumbre en los mercados internacionales

Por El Universal

Octubre 17, 2025 08:19 a.m.
A
Peso mexicano, estable pese a volatilidad y tensión global

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad alcista. Hoy, el peso es favorecido por el retroceso que presentó la divisa estadounidense durante la sesión asiática, a medida que aumentaron las preocupaciones bancarias en Estados Unidos y la demanda por activos de refugio, comentaron especialistas de Monex.

Este viernes, la divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de 18.43 pesos por dólar, sin cambios relevantes respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una apreciación de 0.07%. El euro baja 0.1% frente al billete verde, mientas la libra pierde 0.17%.

El bitcoin, la divisa con mayores activos en el mercado de las criptomonedas retrocede 5.4%, perdiendo el apetito de los inversionistas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mercados accionarios amanecen negativos ante la tensión comercial

Al cierre de la semana, los mercados accionarios presentan un entorno negativo, retomando preocupación por la tensión comercial y noticias sobre algunos bancos regionales en Estados Unidos.

En medio de la volatilidad, Donald Trump reconoció que los aranceles a China no son sostenibles y anunció una posible reunión con Xi Jinping en la cumbre de APEC, aunque también amenazó con nuevos aranceles del 100.0%.

A pesar de las restricciones tecnológicas y medidas recíprocas entre ambos países, Trump también expresó confianza en lograr un acuerdo justo, respaldado por el director del Consejo Económico Nacional. Ante esto, el Índice VIX que mide la volatilidad de los mercados, alcanzó su nivel más alto desde abril y provocó que activos refugio como bonos del Tesoro y oro perdieran ganancias.

Sobre los bancos regionales (Zions Bancorp y Western Alliance) se reavivó un poco la situación observada en 2023; sin embargo, la estabilidad y los recientes resultados de bancos de mayor tamaño podrían limitar esas preocupaciones en el corto plazo.

Pese a este enrarecido entorno y cierta cautela, los mercados podrían cerrar en terreno positivo en términos semanales, estimaron los analistas de Monex.

En Wall Street, los futuros de los principales indicadores accionarios apuntan a una apertura negativa, destacando la baja de 0.37% del Nasdaq.

En Europa las bolsas presentan movimientos negativos, en dónde el Euro Stoxx 600 opera con un retroceso de 0.9%, mientras que en Asia los mercados cerraron a la baja, el Nikkei perdió 1.44% y el Han Seng retrocedió 2.48%.

El precio del petróleo estadounidense West Texas Intermediate WTI, de referencia para la mezcla mexicana, sube 0.3%. Pese a ello, los futuros del crudo se encaminan hacia una tercera caída semanal, ya que los inversionistas sopesan las crecientes señales de exceso de oferta y las consecuencias de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Metales a la baja, con el cobre y el oro en -0.8% y -0.4%, respectivamente.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Peso mexicano, estable pese a volatilidad y tensión global
Peso mexicano, estable pese a volatilidad y tensión global

Peso mexicano, estable pese a volatilidad y tensión global

SLP

El Universal

Preocupaciones bancarias en EE. UU. y posibles nuevos aranceles de Trump a China elevan la incertidumbre en los mercados internacionales

Piden a la IP invertir en Pemex
Piden a la IP invertir en Pemex

Piden a la IP invertir en Pemex

SLP

El Universal

El director de la petrolera mexicana reconoce que enfrenta restricciones presupuestales

BMV cierra con ganancia
BMV cierra con ganancia

BMV cierra con ganancia

SLP

EFE

La Bolsa Mexicana de Valores ganó este jueves el 1.47%

Nestlé va por recorte de 16,000 empleos
Nestlé va por recorte de 16,000 empleos

Nestlé va por recorte de 16,000 empleos

SLP

AP