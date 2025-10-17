Nestlé va por recorte de 16,000 empleos

Vevey, Suiza.- Nestlé eliminará 16,000 puestos de trabajo a nivel mundial como parte de la campaña del gigante suizo de la alimentación para reducir costos y revitalizar su desempeño financiero.

Nestlé, que fabrica las bebidas Nescafé o alimentos para mascotas Purina, entre otros productos, anunció el jueves que la reducción de empleos se llevará a cabo los próximos dos años. La empresa también dijo que aumentará su objetivo de recorte de gastos a 3,000 millones de francos suizos (3,760 mdd) para finales del próximo año, frente a los 2,500 millones de francos suizos (3,130 mdd) planeados inicialmente.

Este ha sido un año turbulento para la empresa de Vevey, Suiza. El mes pasado, despidió a su director general, Laurent Freixe, tras una investigación acerca de una relación no revelada con una subordinada directa.

Nestlé también se enfrenta a contratiempos externos, como otras firmas del sector alimentario, incluyendo el encarecimiento de las materias primas y el impacto de los aranceles. La empresa dijo en julio que había compensado el incremento del precio del café y el cacao elevando el precio de sus productos.

Asimismo, el grupo suizo anunció el jueves que eliminará 12,000 puestos administrativos en varias ubicaciones del mundo.