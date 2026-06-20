Piratería anotará gol a formales

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Ciudad de México.- Los vendedores de productos falsificados o piratas se van a quedar con buena parte del mercado durante la Copa Mundial de la FIFA, advirtieron empresarios y funcionarios consultados por El Universal.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Octavio de la Torre, previó que los establecimientos formales obtendrán ingresos de 65 mil millones de pesos por los 39 días de la fiesta futbolística, pero también habrá beneficios para la ilegalidad.

"En este mes del Mundial, la piratería puede tener un impacto directo en nuestros negocios de aproximadamente 10 mil millones de pesos", comentó.

Es decir, por cada día del evento, la piratería venderá 256 millones de pesos en playeras, banderas, gorras, bufandas y otros productos con logos y colores de las selecciones que participan en la justa deportiva.

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La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México calcula que la piratería venderá 400 millones de pesos en la capital, donde fueron programados cinco partidos, y significarán la pérdida de 64 millones de pesos en impuestos.

Al llevar a cabo un operativo en el Centro Histórico, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) dio a conocer que decomisó 80 mil productos apócrifos de la FIFA y marcas deportivas como Adidas, Reebok, Jordan, Umbro, New Balance, New Era y Fila, por un valor aproximado de 15.3 millones de pesos.

Hubo otros operativos en Plaza Cristal, en el Centro, donde el instituto decomisó 65 mil 934 piezas por 6 millones de pesos, así como en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, lo que generó el retiro de 19 mil productos.

El director general del IMPI, Vidal Llerenas, informó que las mercancías del Mundial más afectadas por la piratería son las playeras, al concentrar ocho de cada 10 artículos decomisados.

"Lo que la gente está comprando son playeras, que representan 80% de lo que hemos decomisado. A lo mejor después del Mundial podremos tener una estimación de cuántas playeras piratas se vendieron", comentó.

Por su parte, el director ejecutivo de Zuru Logistics Insurtech, Gianmarco Scarsi, explicó que la delincuencia también se beneficia del Mundial de futbol, ya que aumentaron los robos de cargamentos de pantallas, ropa deportiva y bebidas alcohólicas.

Solamente por el efecto mundialista, anticipó que ingresarán al país más de 200 millones de pesos en nuevas mercancías y una gran cantidad serán robadas para posteriormente venderlas.