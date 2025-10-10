Precio del dólar este 10 de octubre: peso pierde terreno

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad bajista. Hoy, el peso pierde terreno pese al debilitamiento del dólar, además de considerar que el Congreso de México aplazó la aplicación de tarifas a varias importaciones provenientes de Asia, con la intención de revisar posibles ajustes a dichas medidas, explicaron especialistas de Monex.

La divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de 18.40 pesos por dólar, lo que significa una depreciación de 0.05% o un centavo respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una depreciación de 0.1%. El euro sube 0.06% frente al billete verde, mientas la libra pierde 0.18%.

El bitcoin, la divisa con mayores activos en el mercado de las criptomonedas retrocede 1.7%, perdiendo el apetito de los inversionistas.

Mercados internacionales amanecen mixtos con sesgo positivo

Los mercados accionarios presentan movimientos mixtos con sesgo positivo, tras una semana agitada por crecientes dudas sobre la solidez del rally bursátil global. Intel sube tras lanzar nuevos productos respaldados por el gobierno de Estados Unidos, mientras que Qualcomm cae por una investigación antimonopolio en China.

A pesar del fuerte repunte en tecnológicas y sectores ligados a la IA, analistas advierten sobre valuaciones elevadas.

En Wall Street, los futuros de los principales indicadores accionarios apuntan a una apertura positiva, destacando el alza de 0.17% del Dow Jones.

En Europa las bolsas presentan movimientos en su mayoría negativos, en dónde el Euro Stoxx 600 opera con una disminución de 0.16%, mientras que en Asia los mercados cerraron a la baja, el Nikkei perdió 1.01% y el Han Seng retrocedió 1.73%.

El precio del petróleo estadounidense WTI, de referencia para la mezcla mexicana, retrocede 1.5%, ante el cauto optimismo sobre el alivio de las tensiones en Medio Oriente y las perspectivas de un superávit. Metales mixtos, con industriales a la baja, pero con preciosos al alza. El cobre y el oro cotizan en -0.4% y +0.2%, respectivamente.