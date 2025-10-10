Citi rechaza la oferta de Larrea

Ciudad de México.- El grupo financiero Citi rechazó la propuesta de Grupo México, propiedad de Germán Larrea, para adquirir 100% de Banamex.

En un párrafo, el gigante financiero estadounidense argumentó que prefiere mantenerse con el acuerdo anunciado hace dos semanas con el empresario Fernando Chico Pardo, quien adquirió 25% del Banco Nacional de México, y seguir en el camino para vender el resto de la institución mediante una Oferta Pública Inicial (OPI) en el mercado de valores durante 2026.

“Después de evaluar cuidadosamente la propuesta, incluyendo sin limitación consideraciones financieras y de certeza de la operación, hemos comunicado a Grupo México que Citi rechaza su oferta. Creemos firmemente que la operación anunciada el 24 de septiembre de 2025 y la OPI planificada nos permitirán completar la desinversión de Banamex de una manera responsable y maximizar el valor para nuestros accionistas”, informó Citi.

El pasado viernes, Grupo México presentó una oferta no vinculante para adquirir la totalidad de Banamex, movimiento que sorprendió al mercado y que el lunes provocó una caída de más de 15% en las acciones de la compañía propiedad de Germán Larrea.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El grupo que encabeza Jane Fraser solamente requirió de 48 horas para contestar al conglomerado minero, que apenas el martes emplazó al gigante financiero a analizar su oferta en un máximo de 10 días.

El rechazo de Citi provocó que las acciones de Grupo México subieran 1.9% en la BMV, quedando en 144 pesos, aunque en el momento del anuncio, a las 9:30 horas de este jueves, llegaron a elevarse más de 4%. Sin embargo, Grupo México todavía no se recupera del descalabro del lunes y arrastra una pérdida en la semana de 10.5%.

Valmex Casa de Bolsa señaló que la decisión de Citi pareciera considerar que el valor para sus accionistas pudiera maximizarse de mejor forma a través de una posterior OPI, en lugar de una venta inmediata por 100%, lo que dependerá de la gestión que se haga de esta institución financiera, las mejoras en sus capacidades tecnológicas, la calidad de su cartera e indicadores de rentabilidad.

“Si Banamex logra lo anterior, no descartamos que esto pueda traducirse en una mejor valorización. Citigroup parece querer asumir el riesgo de ejecución de camino a una potencial oferta en el mercado accionario”, concluyó.