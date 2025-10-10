Alertan por tormentas y bajas temperaturas en el estado

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el frente frío número 5 provocará condiciones de lluvias y descenso de temperatura en gran parte del estado durante los próximos días.

De acuerdo con el pronóstico, se espera probabilidad de lluvias y tormentas fuertes a muy fuertes, principalmente en las sierras y en la zona sur de la Huasteca y la Zona Media. En el Altiplano y Zona Centro se prevén lluvias puntuales, con posibilidad de precipitaciones intensas en áreas serranas.

Las temperaturas máximas oscilarán en torno a los 20 grados en la zona centro y 29 grados en la Huasteca, mientras que las mínimas podrían descender hasta los 13 grados en la capital y municipios cercanos.

Protección Civil recomendó a la población tomar precauciones ante posibles vientos, lluvias intensas y escurrimientos en zonas urbanas y rurales. Entre las medidas sugeridas se encuentran:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí