Remesas profundizan crisis

Ciudad de México.- En agosto, mientras seguían las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU (ICE), las remesas familiares tuvieron sus peores caídas, sumando cinco meses seguidos a la baja.

El Banco de México (Banxico) informó ayer que en el octavo mes del año los ingresos por remesas cayeron 8.3% anual.

El desplome fue más severo en términos reales, destacó BBVA México, con contracción de 13.1%, si se descuenta el factor inflacionario y se ajusta por la apreciación del peso mexicano frente al dólar estadounidense, lo que representa una reducción importante de la capacidad de compra de los hogares mexicanos receptores de esos recursos.

Según los datos del banco central, las remesas totalizaron 5 mil 578 mdd en agosto, un dato negativo frente al máximo histórico de 6 mil 82 millones de dólares del mismo mes de 2024, cuando vieron un aumento de 9.3%.

Se originaron 13.9 millones de transacciones, es decir, una reducción de 7.2% en el número de envíos y una baja de 1.2% en el monto promedio respecto a agosto del año previo, cayendo a 402 dólares. Un mes antes, en julio, los paisanos enviaron un promedio de 416 dólares. Además, en efectivo y en especie trajeron una cantidad más alta, con 446 dólares durante agosto.

De manera acumulada, en el periodo de enero a agosto de 2025, los migradólares ascendieron a 40 mil 467 millones de dólares, por debajo de los más de 43 mil mdd en igual lapso de 2024, una reducción anual de 5.9%.