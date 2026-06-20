Pretenden "democratizar el turismo"

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Ciudad de México.- Como parte de El Buen Fin del Turismo y en el marco del Mundial de Futbol se presentó La Gran Escapada 2026, para "democratizar el turismo" en el país con "un mundo de ofertas" del 18 al 21 de junio, que incluyen a Mexicana y el Tren Maya.

En la mañanera, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, expuso que van a encontrar descuentos en aerolíneas, hospedaje, restaurantes, transporte terrestre, centros de convenciones y balnearios.

"Es justo una oportunidad para quitarle estacionalidad turística, para aumentar la derrama local en las regiones, en las comunidades. Hoy, por primera vez, están también experiencias comunitarias".

"Son 114 mil experiencias con cupones de descuento para fomentar el turismo interno", destacó, y agregó que esta estrategia también es para extranjeros.

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Además, anunció un premio para los primeros seis papás que cumplan años este domingo.

Por su parte, Octavio de la Torre, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), indicó que se espera una derrama económica de 4 mil millones de pesos.

"Que más mexicanos puedan viajar, descubrir nuevos destinos. Democratizar el turismo", dijo.