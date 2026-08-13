Proponen 100 economistas repensar políticas públicas

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CIUDAD DE MÉXICO.- Más que cambiar de rumbo, se necesita repensar las políticas públicas que están limitando el crecimiento económico de México sin descuidar la estabilidad macroeconómica, consideró un grupo de 100 economistas de diversos organismos e instituciones académicas.

En conferencia de prensa al término del Foro para el Crecimiento Sostenible y Equitativo en el que participaron representantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Open Society Foundations, el Tecnológico de Monterrey, El Colegio de México (Colmex) y la Universidad Autónoma Metropolitana, anunciaron que presentarán a la Secretaría de Hacienda y al Congreso de la Unión una agenda homologada de propuestas orientadas a impulsar el crecimiento económico de México.

Fausto Hernández del CIDE, Gabriela Dutrénit de la UAM, Ana María Aguilar del CMN, Juan Carloslreno-Brid de la UNAM y Mariana Rangel y Héctor Villarreal del Tecnológico de Monterrey, coincidieron en que sí bien hay inversión debe ser de calidad para ser más competitivos.

Del Plan México, destacaron, tiene "propuestas muy interesantes y muy buenas para el país", creando oportunidades.

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Pero recriminaron que el cambio de reglas y la apertura de contratos mixtos requiere que el sector privado y público aprendan a funcionar sobre esos términos, lo que implica tiempo, algo que no tenemos.

También admitieron que hay crecimiento, pero "da para más" luego de que el gobierno federal se enfocó en reducir la pobreza.