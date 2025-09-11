logo pulso
Se queja Sheinbaum de deuda de Pemex

Lamenta que se tenga que seguir pagando, generada en sexenios de Calderón y Peña

Por El Universal

Septiembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se quejó ayer de que en el Paquete Económico 2026 se tenga que seguir pagando “la maldita deuda corrupta” de Petróleos Mexicanos (Pemex) generada en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

En conferencia, dijo que el próximo año Pemex tendría que pagar “solito” 250 mil millones de pesos de vencimientos. Indicó que no se puede dejar de pagar, pues son compromisos con bancos y fondos.

“¿Por qué tenemos que seguir rescatando a Pemex? Por esa terrible deuda que adquirieron Calderón y Peña. ¡Increíble! El próximo año Pemex tendría que pagar solito 250 mil millones de pesos de vencimientos de pago de intereses. Imagínense, 250 mil millones de pesos. O sea, esa deuda irresponsable, corrupta, que adquirieron Calderón y Peña, a través de Pemex, nos toca pagarla a nosotros en esta administración”, dijo.

“No se puede no pagar; tenemos que pagarlo, son deudas a los bancos, a fondos, etcétera. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si lo tuviera que pagar solito Pemex, la deuda saldría muy cara, porque los intereses con Pemex son muy caros, por esa maldita deuda corrupta de Calderón y Peña. Así le vamos a llamar: ‘la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña en Pemex’”.

Acusó que en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto optaron por endeudar a Pemex y bajar la producción.

Édgar Amador, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reconoció que una de las principales presiones en el Paquete Económico 2026 es el pago de la deuda de la petrolera.

