Reanuda Sonora exportación de ganado a EEUU

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HERMOSILLO, Son.- La exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos se reanudó este martes por la estación cuarentenaria de Agua Prieta, luego de permanecer suspendida por problemas técnicos, mientras autoridades estatales reportaron que Sonora acumula 30 casos de gusano barrenador.

El reinicio de las operaciones permitirá comenzar a desahogar el ganado que permanecía en espera tras la interrupción registrada desde finales de agosto. Para esta semana se contempla movilizar alrededor de 900 cabezas diarias, cifra que podría modificarse conforme avance la operación de la estación.

La reapertura ocurre en un contexto de vigilancia sanitaria para contener la presencia del gusano barrenador en la entidad, principalmente en municipios del sur de Sonora.

Juan Manuel González Alvarado, encargado de despacho de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), informó que hasta ahora se han detectado 30 casos en Álamos, Quiriego, Yécora y Cajeme.

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El funcionario señaló que las autoridades mantienen acciones preventivas en las zonas donde se han localizado los casos, mediante barridos terrestres en las áreas focal y perifocal, con un radio de 40 kilómetros en cada una, además de la dispersión de moscas estériles para contener la reproducción de la plaga.

González Alvarado indicó que actualmente se han liberado alrededor de 30 millones de moscas estériles como parte de la estrategia de control y vigilancia.

"Seguimos con casos en Álamos, hay un caso por ahí en Quiriego, otro caso en Yécora, también en Cajeme. Estamos trabajando en ese círculo, el sur del Estado. A comparación de otros estados de la República, nos hemos mantenido estables", puntualizó.

En las labores de vigilancia y prevención participan personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), el Comité de Campaña de Brucelosis del Estado, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), la Secretaría de Salud, Sagarhpa y otras dependencias federales y estatales.

Sector ganadero busca recuperar ritmo de exportación a EU

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), Juan Carlos Ochoa Valenzuela, informó que durante las primeras horas de este martes 8 de septiembre comenzó nuevamente el cruce de ganado hacia el vecino país, luego de concluir los trabajos de adecuación e instalación de un chute hidráulico.

Como parte de la reactivación, las cabezas de ganado que permanecían pendientes de exportación comenzaron a ser movilizadas durante esta jornada, correspondientes al rezago generado por la interrupción de las operaciones.

"Hoy se reanudó la exportación de ganado y hasta este momento todo va bien. Vamos a exportar 900 animales diarios esta semana y, viendo la operación, se verá si es necesario bajar por algún tema ese número, mantener si así es mejor o aumentar, que ojalá así sea el caso", señaló Ochoa Valenzuela.