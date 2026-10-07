Recortarán recursos vs comerciodesleal

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Ciudad de México.- El gobierno federal planea tijeretear el presupuesto destinado a combatir las prácticas desleales de comercio internacional, cuya mayoría provienen de China.

La Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI), perteneciente a la Secretaría de Economía, recibirá 62 millones de pesos el próximo año, de los cuales 55 millones irán a salarios y gastos de operación, y el resto para inversión física.

Así lo detalla el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que el secretario de Hacienda, Édgar Amador, entregó al Congreso el 8 de septiembre.

De avalarse la propuesta, significa una disminución de 39% frente a los 102 millones aprobados para la UPCI en 2026 y será el tercer año consecutivo de recortes.

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Especialistas consideran que este ajuste va contra el capítulo 10 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La UPCI se encarga de tramitar y resolver las investigaciones en materia de prácticas desleales de comercio internacional, en sus modalidades de dumping y subvención, así como salvaguardas.

Asimismo, la unidad interviene en la defensa de resoluciones dictadas por la dependencia que encabeza Marcelo Ebrard ante mecanismos alternativos de solución de diferencias, en el ámbito bilateral y multilateral, entre otras actividades.

Al 31 de julio, la UPCI tenía 59 investigaciones en curso y otras 10 con fallo preliminar. De estos 69 procedimientos, 40% corresponden a productos chinos y 16% a estadounidenses.

La unidad comenzó 14 investigaciones tan sólo en el primer semestre, después de empezar 21 casos en 2025 y 12 en 2024.

Por ejemplo, se llevan casos contra empresas chinas por prácticas desleales en importación de bicicletas, acero, cintas de papel autoadhesivas, lámina acrílica, tornillos, vidrio de espejo, vajillas, cierres de metal, gatos hidráulicos y tuberías.

Mientras que contra estadounidenses hay indagaciones por comercio de manzanas, pierna y espaldilla de cerdo, así como de perfiles huecos de aluminio y acero laminado en frío.

Al 31 de julio, la UPCI reportó la vigencia de 97 cuotas compensatorias contra 63 productos originarios de 22 países, 46% de los cuales corresponden a China.