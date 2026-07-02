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Valores

Bolsa Mexicana retrocede 0.26% en jornada del jueves

Acciones de Walmex, Genomma Lab y Televisa lideraron las pérdidas

Por El Universal

Julio 02, 2026 04:49 p.m.
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Bolsa Mexicana retrocede 0.26% en jornada del jueves
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      La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este jueves el 0,26 %, para apuntarse caídas en dos de las últimas tres sesiones, y llevar a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a ubicarse en las 67.071,11 unidades, en una jornada de avances para la mayoría de mercados del mundo.

      Explicación del comportamiento del mercado

      "El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias, con la excepción del Nasdaq Composite en EE.UU. Los beneficios obedecen al optimismo sobre una Fed menos restrictiva", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

      En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la sesión con una pérdida del 0,26 %, para registrar caídas en dos de las tres últimas sesiones".

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      Pérdidas y ganancias en acciones mexicanas

      Al interior del mercado mexicano, indicó Siller, destacaron las pérdidas de las compañías: Walmex (-2,57 %), Genomma Lab (-2,37 %), Televisa (-2,1 %), Gentera (-1,59 %) y Banregio (-1,55 %).

      Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, expuso que, pese al retroceso de este jueves, el índice mexicano en lo que va del año registra un avance del 4,3 %.

      En la jornada, el peso mexicano se apreció el 0,4 % frente al dólar, al cotizar en 17,48 unidades por billete verde, frente a los 17,55 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

      El volumen negociado en el mercado alcanzó los 127 millones de títulos por un importe de 13.405 millones de pesos (unos 766 millones de dólares).

      De las 689 empresas que cotizaron en la sesión, 295 cerraron con sus precios al alza, 376 registraron pérdidas y 18 se mantuvieron sin cambios.

      Los títulos con mayor variación al alza fueron los de la firma de productos domésticos Kimberly Clark de México (KIMBER B), con el 4,82 %; los de la comercializadora de productos químicos Grupo Pochteca (POCHTEC B), con el 4,17 %, y los de banco BBVA (BBVA), con el 2,11 %.

      En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron las de la productora de bebidas no alcohólicas Organización Cultiba (CULTIBA B), con el -3,81 %; las de la cadena de centros deportivos Sports World (SPORT S), con el -3,06 %, y las de la cadena de supermercados Walmart de México (WALMEX), con el -2,57 %.

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